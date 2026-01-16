Врач назвала абсолютные противопоказания для крещенских купаний

Традиционные крещенские купания могут быть крайне опасными для здоровья целого ряда людей. Врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Юлия Морозова в беседе с NEWS.ru назвала абсолютные противопоказания к окунанию в прорубь.

Специалист подчеркнула, что купаться в ледяной воде категорически запрещено людям с хроническими и острыми заболеваниями. В группу риска входят пациенты с сахарным диабетом, гипертонией и атеросклерозом, а также перенёсшие инфаркт или инсульт.

Противопоказанием являются любые воспалительные и инфекционные процессы в организме: ОРВИ, бронхит, отит, гайморит, цистит и пиелонефрит. Ледяная вода создаёт экстремальную нагрузку на сердечно-сосудистую и иммунную системы, что может привести к тяжёлым осложнениям.

Особую опасность, по словам врача, купание представляет для людей с неврологическими проблемами: эпилепсией, недавними черепно-мозговыми травмами, невритами и радикулитом в острой стадии. Холодовой шок может спровоцировать приступ или усилить воспаление. Кроме того, окунаться не стоит при глаукоме, так как резкий перепад давления способен повредить зрительный нерв.

