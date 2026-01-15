Психолог объяснила, зачем нам нужен Старый Новый год

Это оптимальный способ без стресса завершить праздничный период. Психолог Екатерина Игонина объяснила, в чём заключается истинная ценность Старого Нового года. По её словам, для нашей психики это символическая черта перехода от череды праздников к полноценному рабочему режиму и момент, когда можно замедлиться перед большим стартом.

Для некоторых Старый Новый год также ещё одна возможность погрузиться в детство и насладиться приятной ностальгией.

«Если начало января — это праздничная суета, то Старый Новый год — время для тишины и осмысления. Это шанс вернуться к волшебству без спешки: собраться с близкими в уютной обстановке, помечтать о планах на будущее и загадать самые важные желания уже в наступившем году», — сказала эксперт.

