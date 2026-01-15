Скидки
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснила, зачем нам нужен Старый Новый год

Психолог объяснила, зачем нам нужен Старый Новый год
Зачем нужен Старый Новый год
Комментарии

Это оптимальный способ без стресса завершить праздничный период. Психолог Екатерина Игонина объяснила, в чём заключается истинная ценность Старого Нового года. По её словам, для нашей психики это символическая черта перехода от череды праздников к полноценному рабочему режиму и момент, когда можно замедлиться перед большим стартом.

Для некоторых Старый Новый год также ещё одна возможность погрузиться в детство и насладиться приятной ностальгией.

«Если начало января — это праздничная суета, то Старый Новый год — время для тишины и осмысления. Это шанс вернуться к волшебству без спешки: собраться с близкими в уютной обстановке, помечтать о планах на будущее и загадать самые важные желания уже в наступившем году», — сказала эксперт.

Комментарии
