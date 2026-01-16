Психиатр назвала расстройства, которые можно спутать с депрессией

Далеко не всегда диагноз очевиден. Психиатр Елена Кунаковская в беседе с NEWS.ru рассказала, какие расстройства могут прятаться за депрессией. По её словам, это целая группа заболеваний с разными причинами и симптомами.

То, что воспринимается как один недуг, может оказаться тревожным или биполярным расстройством. Депрессию нередко путают с авитаминозом, тревожным или биполярным расстройством. Без правильного лечения эти расстройства опасны для человека.

«Депрессия может маскироваться под последствия неврологического заболевания, дефицита витаминов или эндокринные заболевания, например, под проблемы с щитовидной железой. Только врач может поставить точный диагноз, от которого зависит выбор лечения», — пояснила Кунаковская.

