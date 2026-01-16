Скидки
Эксперт поделилась лайфхаком, который поможет быстро заснуть при бессоннице

Это простой способ помочь себе. Врач общей практики Тэмми Льюис поделилась лайфхаком, который поможет заснуть при бессоннице. Она посоветовала спать в носках.

«Когда ноги согреваются, к ним поступает больше крови, что помогает снизить температуру тела. Это снижение является одним из главных факторов, способствующих засыпанию», — объяснила эксперт.

Врач подчеркнула, что носки значительно повышают качество сна и в целом делают ночной отдых примерно на полчаса длиннее.

