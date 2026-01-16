Учёные выяснили, откуда берётся прокрастинация

Причина кроется в нашей голове. Учёные из Университета Киото нашли в мозге человека участок, который отвечает за проявления прокрастинации. В ходе исследования была обнаружена нейронная связь, которая блокирует начало выполнения стрессовых или неприятных задач.

Учёные провели эксперимент, во время которого искусственно нарушали эту цепочку у приматов. В результате животные охотнее выполняли различные поручения, хотя и чувствовали умеренно неприятные ощущения.

Исследователи уверены, что процесс возникновения прокрастинации строится так: особый участок головного мозга оценивает вознаграждение и мотивацию, а потом передаёт сигнал другому участку в случае, если ситуация кажется стрессовой.

