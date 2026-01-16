Зимний марафон «Дорога жизни» пройдёт в Санкт-Петербурге 25 января

Старт посвящён 82-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тысячи спортсменов из разных городов и стран 25 января выйдут на старт марафона «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге. Этот забег — знак памяти о тех, кто достойно защищал блокадный Ленинград.

Все маршруты лежат на той самой Дороге жизни, которая стала одной из важных вех в истории нашей страны. Участники попробуют свои силы на дистанциях 1 км, 5 км (включая северную ходьбу), 10 км и 42,2 км.

Кроме того, организаторы подготовили возможность онлайн-участия для тех, кто не сможет приехать в Петербург. Онлайн-забег возможен из любой точки России. Принять участие в старте в честь важного исторического события может любой желающий.

