Лыжный марафон «Кирики-Улита» пройдёт в Вологодской области 25 января

Участвовать могут как любители, так и профессионалы. 25 января в деревне Болдино (Вологодская область) пройдёт лыжный марафон «Кирики-Улита». Старт расположен в 3 км от Вологды.

Спортсменов ждёт красивый и быстрый круг. Основной 25-километровый круг порадует живописными видами и в основном несложным рельефом с маленькими спусками и подъёмами, с которыми справятся лыжники с небольшим опытом. Для уверенных спортсменов организаторы подготовили более сложное испытание — участок «Пик». Там лыжников ждёт «ромашка» из четырёх серьёзных, тягучих подъёмов.

Стартово-финишный городок собран компактно — участникам не придётся далеко ходить за всем необходимым. У каждого спортсмена на любой дистанции — своя персональная стартовая позиция.

