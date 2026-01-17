Эксперт рассказал, сколько нужно отдыхать взрослому человеку

Важно давать себе передышку. Врач Сеченовского университета Алексей Коваленко рассказал, сколько должен отдыхать работающий человек. По словам эксперта, всё зависит от вида нагрузки на организм.

«Если человек, например, работает в офисе и у него превалирует умственная деятельность, то в течение дня — это два-три часа отдыха», — сказал врач.

А вот тем, кто работает физически в день необходимо отдыхать один-два часа. При этом для руководителей цифры будут другие. Людям, на которых лежит больше ответственности, требуется около трёх-четырёх часов отдыха в день.

