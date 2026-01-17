Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, сколько нужно отдыхать взрослому человеку

Эксперт рассказал, сколько нужно отдыхать взрослому человеку
Сколько нужно отдыхать взрослому человеку
Комментарии

Важно давать себе передышку. Врач Сеченовского университета Алексей Коваленко рассказал, сколько должен отдыхать работающий человек. По словам эксперта, всё зависит от вида нагрузки на организм.

«Если человек, например, работает в офисе и у него превалирует умственная деятельность, то в течение дня — это два-три часа отдыха», — сказал врач.

А вот тем, кто работает физически в день необходимо отдыхать один-два часа. При этом для руководителей цифры будут другие. Людям, на которых лежит больше ответственности, требуется около трёх-четырёх часов отдыха в день.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
5 впечатляющих предсказаний Билла Гейтса, которые сбылись
5 впечатляющих предсказаний Билла Гейтса, которые сбылись
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android