Роспотребнадзор назвал пригодные для крещенских купаний водоёмы в Москве

В списке — 41 локация. В Роспотребнадзоре назвали пригодные для крещенских купаний водоёмы. Эксперты провели отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям.

Список пригодных для крещенских купаний водоёмов в Москве 2026

САО

Большой Головинский пруд (1-й Лихачёвский переулок, дом 6-8)

Химкинское водохранилище, на противоположном берегу от ПСС «Левобережная» ГКУ «МГПСС» (Прибрежный проезд, дом 1-7)

СВАО

Дворцовый (Останкинский) пруд между улицами Академика Королёва и 1-й Останкинской (напротив Храма Живоначальной Троицы по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)

ВАО

Озеро Святое (ул. Оранжерейная, 18, район Косино-Ухтомский)

Терлецкие пруды (Свободный пр-т, 9, район Ивановское)

Купель «Вернисаж в Измайлово» (Измайловское ш., 73Ж, район Измайлово) – водопроводная вода, не исследовалась

ЮВАО

Нижний Люблинский пруд (ул. Шкулёва, д.2)

Шибаевский пруд (ул. Заречье, вл.14)

ЮАО

Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1)

Пруд «Бекет» (Загородное ш., вл. 2)

Пруды «Борисовские» (ул. Борисовские пруды, вл. 2)

ЮЗАО

Пруд «Зелёнка» (Нахимовский просп., д.8, район Котловка)

Большой Воронцовский пруд (Воронцовский парк, д. 3, Обручевский район)

Зона отдыха «Тропарёво» (ул. Академика Виноградова, д.12, район Теплый Стан)

Верхний Черневский пруд (Черневская ул., стр. 1, район Южное Бутово)

Четвёртый пруд на территории санатория «Узкое» РАН (Профсоюзная ул., д. 123Б, район Ясенево)

ЗАО

Район Кунцево – поселок Рублёво, ул. В. Ботылева, д. 41

Район Солнцево – ул. Воскресенская, д. 3а

Район Филёвский парк – ул. Б. Филевская, д. 40а

СЗАО

Ландшафтный парк (ул. Барышиха, вл. 4)

Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова)

Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова) ПИП «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4 (Иваньковское ш., д. 3)

ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино» (ул. Свободы, д. 56)

Строгинская пойма (ул. Твардовского, вл.16, корп. 3)

Кировская пойма (напротив дома по адресу: ул. Исаковского, вл.2)

Малое бездонное озеро (ул. Таманская, д. 91)

Яхт-порт «Алые паруса» (ул. Авиационная, д.79-1)

ЗелАО

Аллея «Лесные пруды», рекреационная зона «Чёрное озеро» (Зеленоград, 6 микрорайон)

Пляжная часть озера Школьное (Зеленоград, 10 микрорайон)

ТиНАО

р. Вороново, дер. Чернецкое вблизи Часовни Иверской иконы Божией Матери

р. Вороново, дер. Товарищево, вблизи Храма Казанской иконы Божией Матери

р. Вороново, дер. Васюнино, д. 88, вблизи Храма Живоначальной Троицы

р. Внуково, дер. Большое Свинорье, д. 1, вблизи Храма Спаса Нерукотворного образа

р. Внуково, пос. ДСК Мичуринец (ул. Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божьей Матери Казанской)

р. Внуково, водоём напротив Храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (Проектируемый проезд № 359)

р. Коммунарка, пос. Коммунарка, д. 22а, вблизи Храма Преображения Господня в п. Коммунарка

р. Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи Храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов)

Краснопахорский р., с. Ознобишино, вблизи Храма Живоначальной Троицы

р. Троицк, вблизи дер. Евсеево, Часовня-купель блаженной Ксении Петербургской

Филимонковский р., дер. Кнутово, Часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца

