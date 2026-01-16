Скидки
Главная Lifestyle Новости

Список пригодных для крещенских купаний водоёмов в Москве 2026

Роспотребнадзор назвал пригодные для крещенских купаний водоёмы в Москве
Природные для крещенский купаний водоёмы в Москве
Комментарии

В списке — 41 локация. В Роспотребнадзоре назвали пригодные для крещенских купаний водоёмы. Эксперты провели отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям.

Список пригодных для крещенских купаний водоёмов в Москве 2026

САО

  • Большой Головинский пруд (1-й Лихачёвский переулок, дом 6-8)
  • Химкинское водохранилище, на противоположном берегу от ПСС «Левобережная» ГКУ «МГПСС» (Прибрежный проезд, дом 1-7)

СВАО

  • Дворцовый (Останкинский) пруд между улицами Академика Королёва и 1-й Останкинской (напротив Храма Живоначальной Троицы по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)

ВАО

  • Озеро Святое (ул. Оранжерейная, 18, район Косино-Ухтомский)
  • Терлецкие пруды (Свободный пр-т, 9, район Ивановское)
  • Купель «Вернисаж в Измайлово» (Измайловское ш., 73Ж, район Измайлово) – водопроводная вода, не исследовалась

ЮВАО

  • Нижний Люблинский пруд (ул. Шкулёва, д.2)
    Шибаевский пруд (ул. Заречье, вл.14)

ЮАО

  • Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1)
  • Пруд «Бекет» (Загородное ш., вл. 2)
  • Пруды «Борисовские» (ул. Борисовские пруды, вл. 2)

ЮЗАО

  • Пруд «Зелёнка» (Нахимовский просп., д.8, район Котловка)
  • Большой Воронцовский пруд (Воронцовский парк, д. 3, Обручевский район)
  • Зона отдыха «Тропарёво» (ул. Академика Виноградова, д.12, район Теплый Стан)
  • Верхний Черневский пруд (Черневская ул., стр. 1, район Южное Бутово)
  • Четвёртый пруд на территории санатория «Узкое» РАН (Профсоюзная ул., д. 123Б, район Ясенево)

ЗАО

  • Район Кунцево – поселок Рублёво, ул. В. Ботылева, д. 41
  • Район Солнцево – ул. Воскресенская, д. 3а
  • Район Филёвский парк – ул. Б. Филевская, д. 40а

СЗАО

  • Ландшафтный парк (ул. Барышиха, вл. 4)
    Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова)
  • ПИП «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4 (Иваньковское ш., д. 3)
  • ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино» (ул. Свободы, д. 56)
  • Строгинская пойма (ул. Твардовского, вл.16, корп. 3)
  • Кировская пойма (напротив дома по адресу: ул. Исаковского, вл.2)
  • Малое бездонное озеро (ул. Таманская, д. 91)
    Яхт-порт «Алые паруса» (ул. Авиационная, д.79-1)

ЗелАО

  • Аллея «Лесные пруды», рекреационная зона «Чёрное озеро» (Зеленоград, 6 микрорайон)
  • Пляжная часть озера Школьное (Зеленоград, 10 микрорайон)

ТиНАО

  • р. Вороново, дер. Чернецкое вблизи Часовни Иверской иконы Божией Матери
  • р. Вороново, дер. Товарищево, вблизи Храма Казанской иконы Божией Матери
  • р. Вороново, дер. Васюнино, д. 88, вблизи Храма Живоначальной Троицы
  • р. Внуково, дер. Большое Свинорье, д. 1, вблизи Храма Спаса Нерукотворного образа
  • р. Внуково, пос. ДСК Мичуринец (ул. Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божьей Матери Казанской)
  • р. Внуково, водоём напротив Храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (Проектируемый проезд № 359)
  • р. Коммунарка, пос. Коммунарка, д. 22а, вблизи Храма Преображения Господня в п. Коммунарка
  • р. Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи Храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов)
  • Краснопахорский р., с. Ознобишино, вблизи Храма Живоначальной Троицы
  • р. Троицк, вблизи дер. Евсеево, Часовня-купель блаженной Ксении Петербургской
  • Филимонковский р., дер. Кнутово, Часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца

