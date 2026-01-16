Роспотребнадзор назвал пригодные для крещенских купаний водоёмы в Москве
В списке — 41 локация. В Роспотребнадзоре назвали пригодные для крещенских купаний водоёмы. Эксперты провели отбор проб воды с последующим исследованием по санитарно-химическим, микробиологическим и токсикологическим показателям.
Список пригодных для крещенских купаний водоёмов в Москве 2026
САО
- Большой Головинский пруд (1-й Лихачёвский переулок, дом 6-8)
- Химкинское водохранилище, на противоположном берегу от ПСС «Левобережная» ГКУ «МГПСС» (Прибрежный проезд, дом 1-7)
СВАО
- Дворцовый (Останкинский) пруд между улицами Академика Королёва и 1-й Останкинской (напротив Храма Живоначальной Троицы по адресу: 1-я Останкинская ул., д. 7, стр. 2)
ВАО
- Озеро Святое (ул. Оранжерейная, 18, район Косино-Ухтомский)
- Терлецкие пруды (Свободный пр-т, 9, район Ивановское)
- Купель «Вернисаж в Измайлово» (Измайловское ш., 73Ж, район Измайлово) – водопроводная вода, не исследовалась
ЮВАО
- Нижний Люблинский пруд (ул. Шкулёва, д.2)
Шибаевский пруд (ул. Заречье, вл.14)
ЮАО
- Верхний Царицынский пруд (ул. Дольская, д. 1)
- Пруд «Бекет» (Загородное ш., вл. 2)
- Пруды «Борисовские» (ул. Борисовские пруды, вл. 2)
ЮЗАО
- Пруд «Зелёнка» (Нахимовский просп., д.8, район Котловка)
- Большой Воронцовский пруд (Воронцовский парк, д. 3, Обручевский район)
- Зона отдыха «Тропарёво» (ул. Академика Виноградова, д.12, район Теплый Стан)
- Верхний Черневский пруд (Черневская ул., стр. 1, район Южное Бутово)
- Четвёртый пруд на территории санатория «Узкое» РАН (Профсоюзная ул., д. 123Б, район Ясенево)
ЗАО
- Район Кунцево – поселок Рублёво, ул. В. Ботылева, д. 41
- Район Солнцево – ул. Воскресенская, д. 3а
- Район Филёвский парк – ул. Б. Филевская, д. 40а
СЗАО
- Ландшафтный парк (ул. Барышиха, вл. 4)
Пруд в пос. Рождествено (ул. Муравская, за храмом Рождества Христова)
- ПИП «Покровское-Стрешнево», каскад прудов на реке Чернушке пруд № 4 (Иваньковское ш., д. 3)
- ГАУК г. Москвы ПКиО «Северное Тушино» (ул. Свободы, д. 56)
- Строгинская пойма (ул. Твардовского, вл.16, корп. 3)
- Кировская пойма (напротив дома по адресу: ул. Исаковского, вл.2)
- Малое бездонное озеро (ул. Таманская, д. 91)
Яхт-порт «Алые паруса» (ул. Авиационная, д.79-1)
ЗелАО
- Аллея «Лесные пруды», рекреационная зона «Чёрное озеро» (Зеленоград, 6 микрорайон)
- Пляжная часть озера Школьное (Зеленоград, 10 микрорайон)
ТиНАО
- р. Вороново, дер. Чернецкое вблизи Часовни Иверской иконы Божией Матери
- р. Вороново, дер. Товарищево, вблизи Храма Казанской иконы Божией Матери
- р. Вороново, дер. Васюнино, д. 88, вблизи Храма Живоначальной Троицы
- р. Внуково, дер. Большое Свинорье, д. 1, вблизи Храма Спаса Нерукотворного образа
- р. Внуково, пос. ДСК Мичуринец (ул. Андрея Тарковского, д.1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня купель в честь иконы Божьей Матери Казанской)
- р. Внуково, водоём напротив Храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» (Проектируемый проезд № 359)
- р. Коммунарка, пос. Коммунарка, д. 22а, вблизи Храма Преображения Господня в п. Коммунарка
- р. Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи Храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов)
- Краснопахорский р., с. Ознобишино, вблизи Храма Живоначальной Троицы
- р. Троицк, вблизи дер. Евсеево, Часовня-купель блаженной Ксении Петербургской
- Филимонковский р., дер. Кнутово, Часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца
