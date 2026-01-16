Россияне чаще предпочитали ОАЭ Таиланду для отдыха на новогодних праздниках

Прошедшие новогодние каникулы показали заметное изменение туристических предпочтений россиян. Как следует из данных телеком-оператора «МегаФон», количество абонентов, выезжавших за границу, выросло на праздниках на 22,5% по сравнению с аналогичным праздничным периодом 2025 года.

Лидером по числу гостей из России стала Беларусь, следом расположились Турция и Объединённые Арабские Эмираты. Годом ранее третью строчку занимал Таиланд, который в этот раз уступил место ближневосточному направлению и его популярным курортам, среди которых Дубай и Абу-Даби.

Наиболее динамичный рост турпотока зафиксирован в Азии – более чем на треть. Абсолютным рекордсменом стал Вьетнам, куда число поездок увеличилось на 200% год к году. Существенный прирост также показали Иордания (+168%) и Босния и Герцеговина (+93%). Привлекательность этих направлений во многом объясняется более простыми визовыми условиями и логистикой перелётов.

Как рассказали в компании, по объёму потраченного за рубежом мобильного интернет-трафика лидировали Беларусь, Таиланд и Китай. В целом доля пользователей международного роуминга на праздниках выросла у оператора более чем на 22%. Число поездок в страны СНГ, Африки и Ближнего Востока увеличилось примерно на четверть, в Южную Америку – на 21%, Европа и Северная Америка прибавили по 14%.

Одновременно рос въездной поток: в новогодние праздники-2026 Россию чаще всего посещали гости из Казахстана, Беларуси и Китая, а также из ряда европейских стран, в частности Австрии, Франции, Нидерландов и Дании.

