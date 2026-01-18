Скидки
Фитнес-блогер «Уборщик Анатолий» рассказал о тренировке с Арнольдом Шварценеггером

Владимир Шмонденко и Арнольд Шварценеггер
Встреча произошла в Лос-Анджелесе в июле 2025 года. Блогер Владимир Шмонденко, известный аудитории как «Уборщик Анатолий», рассказал в интервью Александру Соколовскому, как ему удалось потренироваться с Арнольдом Шварценеггером.

«Это 100% один из лучших дней в моей жизни. Эмоции, которые я получил в тот момент, — сложно с чем-то сравнить. Всё, что я делал до этого, не сравнится. Для меня Арнольд всегда был культовой фигурой, поэтому встреча была суперлегендарной. Я ехал и не знал, чего ожидать: возможно, он будет занят, вы увидитесь, сфоткаетесь, пожмёте руки — и на этом всё закончится. Но сложилось иначе: мы приехали, и он предложил потренироваться вместе. Я был в шоке», — поделился Владимир.

Оказалось, что Арнольд Шварценеггер знал об «Уборщике Анатолии» и даже следил за ним в социальных сетях.

Владимир Шмонденко — пауэрлифтер, блогер-миллионник и медиаперсона с аудиторией более 60 млн подписчиков, известный узнаваемым образом «уборщика спортзалов».

