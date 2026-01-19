Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог объяснила, почему мы откладываем жизнь мечты на потом

Психолог объяснила, почему мы откладываем жизнь мечты на потом
Почему мы откладываем жизнь мечты на потом
Комментарии

Часто желания не подкрепляются реальными действиями. Психолог-регрессолог Ирина Севрюкова рассказала, почему мы откладываем на потом жизнь мечты. По её словам, далеко не всё упирается в банальную лень.

«Несовпадение планов, целей или мечты с личными ценностями рушит идеальную картинку, ломает внутреннюю основу. Когда цель не опирается на ценности, мы туда просто не идём, психика всегда защищает человека от «внутренней смерти» из-за разрушения опор. Отсюда и страх осуждения: а что люди подумают, меня осудят, надо мной будут смеяться и прочее», — объясняет Ирина Севрюкова.

Из-за этого возникает ощущение, что желаемое так и останется недосягаемым, как полет на Марс. Красиво, вдохновляет, но совершенно непонятно, как это реализовать.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как её починить
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как её починить
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android