Психолог объяснила, почему мы откладываем жизнь мечты на потом

Часто желания не подкрепляются реальными действиями. Психолог-регрессолог Ирина Севрюкова рассказала, почему мы откладываем на потом жизнь мечты. По её словам, далеко не всё упирается в банальную лень.

«Несовпадение планов, целей или мечты с личными ценностями рушит идеальную картинку, ломает внутреннюю основу. Когда цель не опирается на ценности, мы туда просто не идём, психика всегда защищает человека от «внутренней смерти» из-за разрушения опор. Отсюда и страх осуждения: а что люди подумают, меня осудят, надо мной будут смеяться и прочее», — объясняет Ирина Севрюкова.

Из-за этого возникает ощущение, что желаемое так и останется недосягаемым, как полет на Марс. Красиво, вдохновляет, но совершенно непонятно, как это реализовать.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.