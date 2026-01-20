Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Психолог рассказала, как превращать страх в ресурс для действий

Психолог рассказала, как превращать страх в ресурс для действий
Как превращать страх в ресурс
Комментарии

Даже самый большой страх может стать двигателем прогресса. Психолог Светлана Самолюк дала простой совет, который поможет уверенно действовать в стрессовой ситуации.

«Если переключить внимание с испуга на любопытство и познавательную активность, страх нейтрализуется. Это позволяет высвободить внутреннюю энергию, которую раньше человек тратил на сопротивление», — цитирует эксперта источник.

Самолюк подчеркнула, что первичная реакция удивления или опасения — естественная реакция организма на стресс. Главное, не погружаться в эти эмоции с головой.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
«Не выходите из автобуса»: 7 неразлучных пар Голливуда раскрыли секрет счастья
«Не выходите из автобуса»: 7 неразлучных пар Голливуда раскрыли секрет счастья
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android