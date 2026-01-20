Скидки
Lifestyle Новости

Фестиваль кино об экстремальном спорте пройдёт в Екатеринбурге 31 января и 1 февраля

Фестиваль кино об экстремальном спорте пройдёт в Екатеринбурге 31 января и 1 февраля
Фестиваль кино об экстремальных видах спорта
Комментарии

Это классный вариант активности для всей семьи. Фестиваль кино об экстремальных видах спорта Secunda Fest пройдёт в Екатеринбурге 31 января и 1 февраля.

Secunda Fest — это показы фильмов и роликов, общение и церемония награждения выдающихся проектов. Участники фестиваля могут выбрать один из трёх форматов участия: фильм, экспо в зале, либо зарегистрироваться как зритель.

31 января показы фильмов пройдут в КЦ Урал, а в воскресенье, 1 февраля, гости фестиваля встретятся на скалодроме «Край света», чтобы послушать интересные лекции и принять участие в мастер-классах от топовых спортсменов и спикеров.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Комментарии
