Гостей ждёт насыщенная программа. Масштабный фестиваль спорта «ТИМФЕСТ» пройдёт в Москве 31 января и 1 февраля. Локация — выставочный комплекс «Тимирязев Центр».

Это яркое событие в сфере здорового образа жизни, объединяющее спорт, инновации и культуру. Фестиваль сочетает в себе различные виды спорта и пространства, в которых себя может попробовать любой желающий, а также насыщенную лекционную программу, мастер-классы и детскую зону.

В течение двух дней гости «ТИМФЕСТА» посетят десятки различных активностей. Интересно будет как взрослым, так и детям.

