Соревнования подходят как профессиональным спортсменам, так и любителям фитнеса, желающим поднять свои тренировки на новый уровень. Фитнес-гонка Crace пройдёт в Москве 31 января и 1 февраля. Локация — легкоатлетический манеж НИУ МГСУ.

Гонка состоит из забега на 1 км, за которым следует одна тренировочная станция – и так восемь раз. Для того чтобы пройти всю дистанцию и получить зачётное время, участники должны выполнять бег и станции в определённом порядке (бег, станция, бег, станция и так далее), пока не пройдут в общей сложности 8 км бега и восемь станций.

Несмотря на то что количество повторений и/или весовые коэффициенты в разных дивизионах отличаются, дистанция бега остается одинаковой для всех дивизионов: каждый участник должен пробежать 1 км перед каждой станцией.

