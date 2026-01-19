Самый быстрый в мире дрон разогнался до 657 км/ч

Работа над проектом продолжалась более двух лет. Люк и Майк Беллы из Южной Африки установили мировой рекорд по скорости полёта дрона. Их аппарат достиг отметки в 657 км/ч, официально став самым быстрым в мире. За время попыток отец и сын создали четыре версии коптера, каждый раз совершенствуя конструкцию и исправляя недочёты предыдущих моделей.

Толчком к разработке послужил дрон Red Bull, который использовался для съёмок гонок Формулы‑1 и на тот момент считался быстрейшим в своём классе. Беллы не просто догнали этот показатель — они превзошли его более чем в два раза.

Достижение энтузиастов уже получило международное признание. Их рекорд официально зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

