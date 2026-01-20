Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани

Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани
Гаравани Валентино
Комментарии

Ему было 93 года. Ушёл из жизни итальянский модельер Валентино Гаравани. На страницах фонда Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti в социальных сетях появилось сообщение, что дизайнер умер 19 января в Риме. Свои последние минуты Валентино провёл в окружении близких.

Церемония прощания с кутюрье пройдёт 21 и 22 января в выставочном зале его фонда. Похороны запланированы на пятницу, 23 января. Они состоятся в римской базилике Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Валентино Гаравани был одним из самых влиятельных людей в мире стиля. Клиентками Валентино были Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди, принцесса Маргарет и другие звёзды. В 1960 году он открыл собственный дом моды Valentino. Известность ему принёс показ, прошедший в 1962 году во Флоренции. После него бренд стал одним из символов итальянской и мировой моды. В коллекциях Valentino в том числе были спортивные линейки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури реально сказываются на самочувствии
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури реально сказываются на самочувствии
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android