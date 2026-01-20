Умер основатель модного дома Valentino Валентино Гаравани

Ему было 93 года. Ушёл из жизни итальянский модельер Валентино Гаравани. На страницах фонда Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti в социальных сетях появилось сообщение, что дизайнер умер 19 января в Риме. Свои последние минуты Валентино провёл в окружении близких.

Церемония прощания с кутюрье пройдёт 21 и 22 января в выставочном зале его фонда. Похороны запланированы на пятницу, 23 января. Они состоятся в римской базилике Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Валентино Гаравани был одним из самых влиятельных людей в мире стиля. Клиентками Валентино были Элизабет Тэйлор, Жаклин Кеннеди, принцесса Маргарет и другие звёзды. В 1960 году он открыл собственный дом моды Valentino. Известность ему принёс показ, прошедший в 1962 году во Флоренции. После него бренд стал одним из символов итальянской и мировой моды. В коллекциях Valentino в том числе были спортивные линейки.

