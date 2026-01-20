Психолог объяснила, почему женщинам необходимо сплетничать

Разговор по душам с подругой положительно влияет на здоровье. Психолог Елена Стрельбицкая рассказала, почему сплетни должны быть неотъемлемой частью жизни каждой женщины. По её словам, благодаря им значительно улучшается общее самочувствие.

Стрельбицкая объяснила, что на фоне эмоций, вызванных сплетнями, растёт уровень окситоцина — гормона, помогающего снизить стресс и кровяное давление.

«Сплетни — это про доверие. Когда мы делимся информацией, мы доверяем близким людям, и наши чувства разделяются. А это важная часть коммуникации», — сказала эксперт.

Кроме того, доверительные беседы помогают завести друзей, создать ощущение близости и взаимопонимания с окружающими.

