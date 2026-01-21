Pinterest назвал самые модные цвета 2026 года

Спокойствие и пастель больше не в тренде. Аналитики платформы Pinterest назвали самые модные цвета 2026 года. По их словам, на передний план выходят холодный синий, нефритовый и сливово-чёрный.

«Долгое время самым безопасным выбором было сохранять спокойствие и нейтральность. Теперь люди готовы к большему. Палитра Pinterest — это громкое выражение своих чувств и желание экспериментировать», — объяснили подборку эксперты.

При этом в декабре 2026 года Университет цвета Pantone назвал цветом 2026 года облачно-белый оттенок, обосновав это тем, что люди уже устали от тяжёлых и ярких тонов.

