Это уже третий этап соревнований. Лыжная гонка Pioner Cup пройдёт в Саранске 31 января. Локация — лыжно-биатлонный комплекс «Саранск». К участию приглашаются как взрослые, так и юные спортсмены. В программе — несколько видов стартов.

Для профессиональных лыжников будет открыта категория «Мастера» (с переносом личного оружия). Она предусматривает биатлонную гонку на лыжах, в которой участники преодолевают пять кругов по 2,2 км и 4 огневых рубежа (1 и 3 стрельба из положения лёжа, 2 и 4 — стрельба из положения стоя) с личной винтовкой за спиной. За каждый промах на огневом рубеже участнику добавляется 1 штрафная минута.

Основная категория для любителей (без переноса оружия) — биатлонная гонка на лыжах, в которой участники преодолевают три круга по 2,2 км и 2 огневых рубежа (стрельба из положения лёжа и стрельба из положения стоя). За каждый промах на огневом рубеже участнику добавляется 1 штрафная минута. Винтовки располагаются на рубеже.

В программе также есть детская лыжная гонка, эстафета и снайперский чемпионат.

