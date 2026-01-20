Марафон «Дорога жизни» пройдёт в Ленинградской области 25 января

Он объединит более 7 тыс. участников. 25 января в Ленинградской области пройдёт 57-й зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. Этот забег – не только спортивное событие, но и национальный жест памяти, ведь история блокадного Ленинграда дорога каждому россиянину. Организаторы – «Лига Героев», правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Основной маршрут традиционно пройдёт по легендарной Дороге жизни – от мемориала «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера, символа разорванной блокады, до мемориала «Цветок жизни», посвящённого юным героям Ленинграда. Участников ждут четыре дистанции на выбор: 1 км, 5 км, 10 км и классический марафон – 42,2 км.

Впервые в истории забега с 15 января по 20 февраля проходит онлайн-формат. Он позволяет присоединиться к событию из любой точки мира и войти в число участников акции, стать частью общего движения памяти и получить медаль финишёра, выбрав одну из четырёх дистанций.

В преддверии старта запланированы дополнительные мероприятия. 21 января в «Хоккейном городе» (Санкт-Петербург, Российский проспект, 6, строение 1, метро «Проспект Большевиков») пройдёт бесплатная тренировка для всех желающих с игроками хоккейного клуба СКА (по предварительной регистрации). 22 января в Доме книги (здание «Дом Зингера», Санкт-Петербург, Невский проспект, 28) состоится паблик-ток о преемственности поколений и роли «Дороги жизни» в истории города.

