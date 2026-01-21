Психолог объяснила, как легко контролировать негативные эмоции

Этот метод поможет сохранить самообладание. Психолог Ольга Аванесян поделилась техникой, которая поможет контролировать негативные эмоции. По её словам, мозг за считанные секунды выдаёт реакцию, поэтому важно перехватить мысль-провокатор.

Как правило, почти сразу за гневом следует реакция: колкость, вспышка ярости, резкий уход в себя. Часто мы фокусируемся лишь на ярости и закрываемся, не давая своей психике иначе воспринять ситуацию.

«Мы часто замечаем только второй и третий пункты, но надо смотреть выше. Вы не можете запретить себе чувствовать, но можете перехватить мысль, которая это чувство создала. Остановитесь после одной сильной эмоции, спросите себя: «О чём я только что подумал?» Просто осознайте эту связь», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.