Главная Lifestyle Новости

Россиянина Михаила Сергачёва назвали самым стильным хоккеистом в мире

Михаил Сергачёв
Комментарии

27-летний игрок команды НХЛ «Юта Маммот» известный модник. Редакция журнала Esquire назвала самого стильного хоккеиста в мире. Почётное золото досталось Михаилу Сергачёву.

Михаил Сергачёв

Михаил Сергачёв

Фото: Из личного архива Михаила Сергачёва

«Российский хоккеист ходит в кепках, рубашках и галстуках Kangol 504, заправленных в широкие брюки скандинавского бренда CMMN SWDN, и кроссовках Salomon. Он носит шапки бини с костюмами. Одна из его вязаных шапок перекликается с цветами его команды. Его выбор верхней одежды безупречен, а в его спортивной сумке не один пуховик Kith», — говорится в публикации.

Спортсмен рассказывал, что раньше не был уверен в своём стиле и долго искал идеальный образ. Сейчас наряды Михаила — его визитная карточка.

