Триатлонные соревнования Trikotlet Indoor пройдут в Кемерове 1 февраля

Это уже третий этап серии триатлонных стартов. Соревнования Trikolet Inndoor пройдут в Кемерове 1 февраля. Спортсменов ждут соревнования в формате indoor-лиги, состоящей из пяти стартов с кумулятивным зачётом по очкам. Локация — ледовый дворец «Кузбасс».

Организаторы подготовили для участников:

  • 10 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции;
  • 10 минут плавания — в 25-метровом бассейне;
  • 5 минут бега — в беговом зале с контролем дистанции в реальном времени.

Система зачёта следующая. Участники получают очки на каждом этапе. Итоговый зачёт строится по сумме всех результатов. Награждение победителей состоится после финального старта в апреле 2026 года.

Читайте также:

