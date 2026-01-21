На Москву надвигаются аномальные морозы

Москвичам стоит готовиться к сильнейшим морозам за последние годы. Вместо ожидаемой оттепели столицу ждёт классический январский сценарий с резким понижением температуры, пик которого придётся на предстоящие выходные. Об этом рассказал специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с URA.RU.

По прогнозам, в четверг, 22 января, ночью ожидается -9…-11°C, а днём будет -7…-9°C. В пятницу синоптики прогнозируют -16…-18°C ночью и -10…-12°C днём. Однако самые суровые испытания ждут горожан в субботу и воскресенье.

Пик аномальных морозов придётся на 24–25 января. Ночью температура понизится до -25…-27°C, днём столбики термометров покажут -17…-22°C. Осадков не ожидается, ветер будет слабым, что усилит ощущение холода.

