Lifestyle Новости

Диетолог назвала самый вредный кофе для здоровья

Диетолог назвала самый вредный кофе для здоровья
Ежедневный ритуал миллионов людей — чашка кофе по утрам — может быть как источником пользы, так и скрытой угрозой для здоровья. Всё зависит от правильного выбора между зерновым и растворимым вариантом. Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с URA.RU объяснила ключевые различия и назвала самый опасный для здоровья вид напитка.

Главные преимущества зернового кофе — 100-процентный натуральный состав, максимальное сохранение антиоксидантов, защищающих клетки организма, и полный контроль над крепостью напитка. Однако он требует больше времени на приготовление и, как правило, стоит дороже.

Растворимый кофе легко приготовить, и он доступен по цене. Но за удобство приходится платить: в процессе глубокой технологической обработки теряется значительная часть полезных веществ, а для улучшения вкуса часто добавляют ароматизаторы и консерванты.

«Зерновой кофе проходит меньше технологических обработок, поэтому он содержит больше антиоксидантов. Так что надо сделать вывод, что зерновой кофе более полезен», — подчёркивает Нурия Дианова.

По словам диетолога, самый вредный кофе — не растворимый как таковой, а любой, в который добавлен сахар или сироп. Регулярное употребление таких сладких напитков, особенно с карамельными или ванильными ароматизаторами, негативно сказывается на здоровье.

Идеальным вариантом эксперт называет чистый эспрессо, который стоит запивать стаканом воды. Если же выбирать растворимый кофе, то предпочтение следует отдавать чистому продукту без вкусовых добавок и подсластителей — он не такой полезный, как зерновой, однако не представляет особого вреда при умеренном употреблении.

