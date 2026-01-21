Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Роскосмос показал, как выглядит мощное северное сияние с борта МКС

Роскосмос показал, как выглядит мощное северное сияние с борта МКС
Северное сияние из космоса
Комментарии

Зрелище захватывающее. «Роскосмос» показал, как выглядит мощное северное сияние с борта МКС. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял уникальный ролик, на который попало не только зелёное, но и красное свечение.

«Зелёным светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным — на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоёв атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто. Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним Востоком», — поделился Кудь-Сверчков.

Это северное сияние наблюдали жители Магаданской области. Причиной возникновения природного явления стала магнитная буря, которая продолжается уже больше суток.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури реально сказываются на самочувствии
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури реально сказываются на самочувствии
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android