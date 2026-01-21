Зрелище захватывающее. «Роскосмос» показал, как выглядит мощное северное сияние с борта МКС. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял уникальный ролик, на который попало не только зелёное, но и красное свечение.

«Зелёным светятся атомы кислорода на высотах около 100 км, а красным — на 300-400 км. Для более высоких и разряженных слоёв атмосферы требуется большая энергия для возбуждения свечения, поэтому обычно красный цвет встречается нечасто. Вчера с самой мощной бурей за два десятилетия красного свечения было предостаточно. Нам казалось, что мы буквально плыли внутри этого света. Хотя, конечно, мы только немного захватывали широты, где расположен авроральный овал. Сияние было заметно со станции, даже когда мы уже пролетали над Ближним Востоком», — поделился Кудь-Сверчков.

Это северное сияние наблюдали жители Магаданской области. Причиной возникновения природного явления стала магнитная буря, которая продолжается уже больше суток.

