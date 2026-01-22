Скидки
Психолог объяснила, откуда на самом деле берётся выгорание

Комментарии

Чаще всего причина кроется в усталости. Психолог Юлия Лушникова рассказала, откуда на самом деле берётся выгорание. По её словам, виной всему длительный профессиональный стресс, высокая, ответственность и отсутствие должного отдыха.

«Состояние выгорания возникает из-за длительного профессионального стресса, высокой ответственности и отсутствия полноценного восстановления. <…> Выгорание часто маскируется под «я сломался». Но на самом деле это сигнал о том, что нагрузка давно превышает ресурс. Когда система перегружена, мотивация не работает. Нужна стабилизация», — объяснила эксперт.

Лушникова посоветовала внедрять в своё ежедневное расписание обязательный отдых. Кроме того, важно определить эпицентр выгорания и нейтрализовать его с помощью различных психологических практик.

Комментарии
