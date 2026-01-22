Скидки
Lifestyle Новости

Психологи выяснили, почему голод на самом деле порождает в нас злость

Феномен наконец получил научное объяснение. Психологи выяснили, что причина не столько в уровне глюкозы, сколько в осознании собственного голода. В эксперименте с участием 90 человек использовались датчики глюкозы и ежедневные оценки настроения и голода по шкале от 0 до 100.

Ключевую роль играет интероцепция — способность распознавать внутренние сигналы тела. Люди с развитой интероцепцией реже страдают от перепадов настроения, хотя голод испытывают так же часто.

Гипоталамус фиксирует энергетический дефицит, а островковая кора формирует осознанное чувство голода, связывая его с эмоциями. Особенно уязвимы и дети и взрослые в условиях стресса. Регулярный режим питания, активность и внимание к телесным ощущениям помогут сохранить эмоциональное равновесие.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

