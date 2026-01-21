«МегаФон» стал одним из 10 лучших работодателей России за 2025 год

Оператор оказался единственной телеком-компанией в первой десятке рейтинга HeadHunter.

«МегаФон» занял восьмую строчку рейтинга лучших работодателей России за 2025 год по версии HeadHunter среди организаций с численностью сотрудников более пяти тысяч человек. Компания улучшила свою позицию год к году.

Результат участников рейтинга работодателей России HeadHunter складывается из eNPS-опроса, отзывов бывших сотрудников и оценок соискателей, а также HR-анкетирования самой компании.

Ключевым индикатором позитивных изменений стал рост индекса лояльности сотрудников (eNPS): за последний год показатель увеличился на 26 пунктов. Этому способствовала цифровизация HR-процессов с помощью внедрения интеллектуальных роботов-помощников, цифрового коллеги для сотрудников розницы «Ежедневный герой», бесшовных self-сервисов и специализированных AI-инструментов.

Как рассказали в компании, важную роль сыграл превентивный подход к управлению, который позволяет выявлять и устранять потенциальные причины ухода сотрудников, формируя культуру диалога. Также большое значение придаётся передаче опыта молодым кадрам. С этапа адаптации они получают доступ к передовым технологиям и включаются в реальные процессы, что обеспечивает преемственность и развитие ключевых компетенций.

По словам директора по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона» Романа Ермоленко, место оператора в рейтинге HeadHunter – закономерный результат работы в течение последних нескольких лет. «Именно баланс инноваций и внимания к человеку делает «МегаФон» привлекательным для работы, профессионального роста и обеспечивает стабильность кадрового состава: более 50% вакансий закрываются за счёт внутренних переводов. Значит, сотрудники видят перспективы своего развития с нами, а выстроенные системы признания и персональные треки развития помогают каждому расти вместе с бизнесом», – отметил он.

В 2025 году «МегаФон» также был удостоен группы «платина» в схожем рейтинге Forbes и первой группы в рейтинге РБК.