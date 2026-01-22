Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт объяснила, почему зумеры выглядят старше миллениалов

Эксперт объяснила, почему зумеры выглядят старше миллениалов
Почему зумеры выглядят старше миллениалов
Комментарии

Не стоит делать поспешные выводы. Врач-дерматолог, косметолог Яна Шацкая из клиники «Будь здоров» в беседе с Life.ru объяснила, почему миллениалы часто выглядят моложе своих лет, а зумеры начинают стареть гораздо раньше. Она выделила несколько причин. В их числе: влияние ультрафиолета, уровень стресса, культура ухода за кожей, курение, питание и общее состояние кожи.

При этом Шацкая подчеркнула, что на данный момент делать какие-либо выводы по теме слишком рано. Важно делать более конкретный анализ и проводить масштабные исследования.

«Я считаю, что нам необходимо время для наблюдения за поколениями и проведение более качественных исследований, с применением технологий», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури реально сказываются на самочувствии
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури реально сказываются на самочувствии
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android