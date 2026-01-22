Эксперт объяснила, почему зумеры выглядят старше миллениалов

Не стоит делать поспешные выводы. Врач-дерматолог, косметолог Яна Шацкая из клиники «Будь здоров» в беседе с Life.ru объяснила, почему миллениалы часто выглядят моложе своих лет, а зумеры начинают стареть гораздо раньше. Она выделила несколько причин. В их числе: влияние ультрафиолета, уровень стресса, культура ухода за кожей, курение, питание и общее состояние кожи.

При этом Шацкая подчеркнула, что на данный момент делать какие-либо выводы по теме слишком рано. Важно делать более конкретный анализ и проводить масштабные исследования.

«Я считаю, что нам необходимо время для наблюдения за поколениями и проведение более качественных исследований, с применением технологий», — сказала эксперт.

