На Камчатке выпало 150% месячной нормы осадков. Как справляются с непогодой?

За последние несколько недель циклон накрывал Камчатку уже несколько раз. В период непогоды в Петропавловске-Камчатском выпало порядка 150% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами достигает отметки в 2 м. Об этом ТАСС сообщили в Камчатгидромете. В столице края продолжает действовать режим ЧС муниципального уровня.

Вдоль дорог сугробы доходят до светофоров и перекрывают собой дорожные знаки. Жители полуострова вооружились лопатами, чтобы откапать не только личные автомобили, но и проход ко входным дверям. Местами снежные заносы закрывают их полностью.

Конечно, уборка снега осуществляется не только силами жителей. Местные власти используют всю доступную технику и вывозят снег с улиц города. Так, по информации правительства Камчатского края, в ночь с 18 на 19 января с улиц Петропавловска-Камчатского было вывезено более 2,5 тыс. кубических метров снега.

Несмотря на активную борьбу с сугробами, многие части города по-прежнему остаются заметены. Для увеличения мощности и ускорения процесса по поручению правительства России и распоряжению главы МЧС Александра Куренкова на Камчатку самолётами отправят дополнительную снегоуборочную технику.

