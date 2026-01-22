Скидки
79-летний Сильвестр Сталлоне показал, как занимается в спортзале

Комментарии

Актёр признался, что с каждым годом ему всё тяжелее тренироваться. Сильвестр Сталлоне опубликовал в личном блоге кадры, сделанные во время визита в спортзал. Он рассказал, что старается стабильно ходить на тренировки, несмотря на возраст и не всегда хорошее самочувствие.

Фото: Из личного архива Сильвестра Сталлоне

«С каждым годом становится всё труднее и труднее, поэтому надо стараться всё сильнее и сильнее. Кровь, пот и слёзы», — написал он.

А вот поклонники Сталлоне оказались настроены куда более оптимистично: «Желаю всем так выглядеть в 80», «У меня даже в 40 таких мышц не было», «Железный человек! Вот это упорство».

Читайте также:
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как её починить
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как её починить
