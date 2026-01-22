Скидки
Главная Lifestyle Новости

Неделя хоккея пройдёт в Москве с 3 по 7 февраля

Неделя хоккея
Это спортивный праздник для поклонников хоккея любого возраста и уровня подготовки, где каждый сможет открыть для себя любимый вид спорта с новой стороны. Неделя хоккея пройдёт в Москве с 3 по 7 февраля. Локация — территория «Лужников».

В программе — различные активности. Гости смогут посетить яркий турнир среди болельщиков клубов, поиграть в хоккей в валенках, настольный хоккей и поучаствовать в других развлекательных состязаниях.

Организаторы подготовят удобные лаунж-зоны, где можно будет провести время с друзьями и сделать классные фотографии на память.

