Гонка «Лыжня России» пройдёт в Москве с 4 по 7 февраля

Это ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны.

4 февраля в рамках соревнований на территории «Лужников» пройдёт ночная лыжная гонка на 3 км и 5 км. 6 февраля там же состоятся детские соревнования. А 7 февраля территория спортивного комплекса «Альфа-Битца» соберёт участников гонки «Лыжня России» на 5 км и 10 км.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. К старту в гонке допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены. Участие в мероприятии бесплатное.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.