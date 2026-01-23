Скидки
Гонка «Лыжня России» пройдёт в Москве с 4 по 7 февраля

Гонка «Лыжня России»
Это ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. Каждый год на старт выходит более 500 тысяч человек из более чем 70 субъектов страны.

4 февраля в рамках соревнований на территории «Лужников» пройдёт ночная лыжная гонка на 3 км и 5 км. 6 февраля там же состоятся детские соревнования. А 7 февраля территория спортивного комплекса «Альфа-Битца» соберёт участников гонки «Лыжня России» на 5 км и 10 км.

«Лыжня России» проводится с 1982 года. К старту в гонке допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены. Участие в мероприятии бесплатное.

