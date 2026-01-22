Экс-капитан сборной России по футболу Смертин рассказал, откуда берёт мотивацию для бега

Спортсмен — давний любитель марафонов. Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин рассказал «Чемпионату» о том, откуда берёт силы и вдохновение на бег. Он отметил, что старты уже стали для него синонимом свободы.

«Самое глупое утверждение: «Он убегает от себя». Например, путешествие ради путешествия — это побег от себя. Я к этому подхожу не поверхностно — мои результаты тому подтверждение. Я считаю, что это не побег от себя, а побег к себе самому. Во время бега ты честен, видишь собственное лицо. Ты не играешь какую-то роль, это даёт возможность почувствовать себя настоящим», — сказал Смертин.

В середине января футболист принял участие в экстремальном марафоне «Полюс холода» в Якутии. Он преодолел 50 км за 4 часа 45 минут и занял седьмое место в общем зачёте и первое – в своей возрастной группе.

