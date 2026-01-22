Знаменитый футболист Смертин рассказал, кто вдохновляет его на участие в забегах

За плечами спортсмена — десятки различных марафонов. Алексей Смертин рассказал «Чемпионату» о том, кем вдохновляется на участие в экстремальных забегах и занятия спортом в принципе. Экс-капитан сборной России по футболу признался, что лучшая мотивация для него — личные достижения.

«Мне нравятся люди, которые занимаются чем-то долго, с любовью и желанием. Как правило, они являются моими мотиваторами. Но без ложной скромности скажу, что сам являюсь своим мотиватором. Я настолько нарастил фундамент, что меня мотивировать не нужно. Сам принимаю решения, подхожу взвешенно», — сказал Смертин.

В середине января футболист принял участие в экстремальном марафоне «Полюс холода» в Якутии. Он преодолел 50 км за 4 часа 45 минут и занял седьмое место в общем зачёте и первое – в своей возрастной группе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.