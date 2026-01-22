Скидки
Алексей Смертин рассказал об ощущениях во время забега в -40°С

Комментарии

Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин подробно описал, как чувствовал себя во время экстремального марафона «Полюс холода» в Оймяконе, который прошёл 16–17 января при температуре ниже -40°С.

«-40°С — уже сверхнизкая температура, чувствовалась гипоксия», — поделился Смертин. Он отметил, что холод кардинально меняет физиологию бега: «Из-за холода на тебе одежда, которая весит несколько килограммов. Также влияние на сами мышцы: как бы ты ни растирался, полноценной лёгкости и эластичности не будет».

Спортсмен обратил внимание на аномально высокие энергозатраты: «Холод забирает много энергии из-за голода, который выражался в желании есть гели. В обычных условиях за марафон я потребляю максимум три геля. Здесь же я один съел до старта и уже через 10 км проголодался, так что по ходу трассы съел ещё четыре».

Во время забега Смертин отморозил палец на ноге. «Когда останавливаешься, всё это превращается в лёд. Мне еле-еле оторвали кроссовок от носка», — рассказал он. Несмотря на усталость и травму, Смертин отметил, что устал меньше, чем на прежних марафонах: «Организм привыкший. Нарастание нагрузок у меня происходит плавно».

На старт 50-летний спортсмен вышел не в идеальной форме: за пять дней до забега он провёл тренировку на 42 км. Однако это не помешало ему преодолеть дистанцию за 4 часа 45 минут и занять первое место в своей возрастной группе. Этот марафон стал для Смертина этапом подготовки к чемпионату России по суточному бегу в мае.

