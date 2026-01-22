Скидки
Lifestyle Новости

Гиды опровергли сообщение о том, что россияне застряли на горе в Антарктиде

Гиды опровергли сообщение о том, что россияне застряли на горе в Антарктиде
К счастью, все участники экспедиции чувствуют себя хорошо и скоро вернутся на большую землю. Гиды Артём Ростовцев и Александр Дорожуков опровергли сообщения о том, что 12 российских альпинистов почти неделю не могут спуститься со склона горы Сидли в Антарктиде из-за сильной метели и мороза.

Дорожуков уточнил, что группа действительно столкнулась с не очень хорошей погодой, однако это не помешало ей подняться на вершину и благополучно спуститься к подножию.

«Сегодня уже вылетаем на большую землю. Состояние у всех отличное», — сказал он.

Ростовцев подчеркнул, что непростые погодные условия усложнили вылет «под гору». Сидли — это потухший вулкан высотой 4285 м. Средняя ночная температура там составляет -42°C.

