Главная Lifestyle Новости

Дёминская ночная лыжная гонка пройдёт 7 февраля в Ярославской области

К участию допускаются только взрослые лыжники. Соревнования проводятся на открытом лыжно-биатлонном комплексе «Дёмино». Планируемое количество участников — до 300 человек. Начало соревнований — в 15:00.

Участники смогут попробовать свои силы на двух дистанциях на выбор. Организаторы подготовят лыжные старты на 5 км и 15 км.

Программа

  • 15:00-17:00 — регистрация участников на гонку 15 км и 5 км свободным стилем, выдача стартовых номеров (пресс-центр, 3-й этаж);
  • 17:40 — открытие стартовых коридоров. Прохождение регистрации на старте;
  • 18:00 – общий старт забега на дистанцию 15 км «ночная гонка» (стиль – свободный);
  • 18:10 – общий старт забега на дистанцию 5 км «ночная гонка» (стиль – свободный);
  • 19:30 – церемония награждения (финишная зона стадиона).

