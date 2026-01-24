День студента отметят на Воробьёвых горах 25 января

Студентов столицы ждёт масштабный праздник. 25 января на площадке проекта «Зима в Москве» на Воробьёвых горах отметят День студента. Гостей ждут игры на свежем воздухе, танцы, чаепитие, мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

С 18:00 до 21:00 гостей приглашают на русские забавы с народным колоритом. На мероприятии можно будет поиграть в кёрлинг «по-русски», сразиться на бревне в боях мешками или проверить меткость в ложечном тире. Для гостей организуют танцевальную площадку на открытом воздухе и чаепитие в русском стиле. Каждый сможет сделать себе памятный сувенир, отчеканив монету на специальном двустороннем клише.

С 19:00 до 21:30 пройдёт концерт оркестра «Симфомультимедия», а на фасаде Дворца пионеров будет представлена анимированная мультимедийная инсталляция в стиле «русский арт».

Кроме того, будут доступны активности на территории Московского дворца пионеров. Например, квест «Практика на Воробьёвых горах». Участникам нужно будет сделать фотографии в разных локациях площадки. Все гарантированно получат призы, а три победителя — эксклюзивный мерч проекта «Зима в Москве» и спортивного портала «Чемпионат».

Гости также смогут посетить мастер-классы в креативной лаборатории, бесплатно покататься на катке площадью четыре тысячи квадратных метров или выбрать маршрут на лыжне. А всех девушек по имени Татьяна в этот день (при предъявлении документов) будет ждать комплимент от первого ресторана столичных колледжей «Встреча друзей».

