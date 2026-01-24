Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

День студента отметят на Воробьёвых горах 25 января

День студента отметят на Воробьёвых горах 25 января
День студента на Воробьёвых горах
Комментарии

Студентов столицы ждёт масштабный праздник. 25 января на площадке проекта «Зима в Москве» на Воробьёвых горах отметят День студента. Гостей ждут игры на свежем воздухе, танцы, чаепитие, мастер-классы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

С 18:00 до 21:00 гостей приглашают на русские забавы с народным колоритом. На мероприятии можно будет поиграть в кёрлинг «по-русски», сразиться на бревне в боях мешками или проверить меткость в ложечном тире. Для гостей организуют танцевальную площадку на открытом воздухе и чаепитие в русском стиле. Каждый сможет сделать себе памятный сувенир, отчеканив монету на специальном двустороннем клише.

С 19:00 до 21:30 пройдёт концерт оркестра «Симфомультимедия», а на фасаде Дворца пионеров будет представлена анимированная мультимедийная инсталляция в стиле «русский арт».

Кроме того, будут доступны активности на территории Московского дворца пионеров. Например, квест «Практика на Воробьёвых горах». Участникам нужно будет сделать фотографии в разных локациях площадки. Все гарантированно получат призы, а три победителя — эксклюзивный мерч проекта «Зима в Москве» и спортивного портала «Чемпионат».

Гости также смогут посетить мастер-классы в креативной лаборатории, бесплатно покататься на катке площадью четыре тысячи квадратных метров или выбрать маршрут на лыжне. А всех девушек по имени Татьяна в этот день (при предъявлении документов) будет ждать комплимент от первого ресторана столичных колледжей «Встреча друзей».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
7 вдохновляющих фильмов о том, как найти себя
7 вдохновляющих фильмов о том, как найти себя
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android