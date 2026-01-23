Блогер из Якутии рассказала о пробежках при морозе -46 °C

Несмотря на экстремальные условия, она регулярно выходит на тренировки. Мороз не помеха для бегуньи Татьяны Ефимовой (@tanyaproweb) из Якутска. Она рассказала в социальных сетях, как проходят пробежки при температуре воздуха -46 °C.

По словам Татьяны, один из ключевых вопросов — амуниция. Блогерша выходит на пробежки в многослойном образе. Для сохранения тепла ей даже приходится надевать дополнительную пару носков поверх кроссовок. А вот перчатки она предпочитает тонкие.

«Я сама удивлена тем, что у меня не мёрзнут руки. До этого я бегала в рукавицах, потом, чтобы снимать, я взяла перчатки и взяла ещё с собой рукавицы. И каково ж было моё удивление, когда у меня все 10 км не замёрзли руки в перчатках», — поделилась она.

Ещё один нюанс — быстро садится аккумулятор телефона. Такая же участь и у портативной зарядки, которую Татьяна берёт с собой.

