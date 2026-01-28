Скидки
Пятидневная диета, имитирующая голодание, может продлить жизнь на 2,5 года

Пятидневная диета, имитирующая голодание
Учёные представили метод, который может сделать человека моложе на клеточном уровне и снизить риски опасных заболеваний. Речь идёт о диете, имитирующей голодание, которая, согласно новому исследованию, способна уменьшить биологический возраст человека более чем на два года.

Участники эксперимента трижды в течение трёх месяцев проходили пятидневный цикл особого питания. В эти дни они потребляли супы, энергетические напитки, добавки и полезные снеки, сокращая калорийность до 1100 ккал в первый день и примерно до 720 ккал в последующие четыре дня. Затем они возвращались к обычному рациону на 25 дней.

Результаты трёхмесячного эксперимента оказались впечатляющими. Анализ крови показал, что биологический возраст участников — показатель здоровья клеток — снизился в среднем на 2,5 года. Также улучшились ключевые показатели здоровья: снизился риск диабета (упали резистентность к инсулину и уровень сахара в крови), уменьшилось количество опасного висцерального и печёночного жира, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Автор диеты, профессор Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии, поясняет механизм: «Диета обманывает тело, заставляя его включить режим голодания. Это запускает интенсивную уборку внутри клеток (аутофагию) — процесс, который выводит накопившийся „мусор“ и повреждённые компоненты, замедляя старение».

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

