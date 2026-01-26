Скидки
Психолог предупредил о негативном влиянии постановки целей на жизнь

Почему ставить цели — не всегда полезно
Комментарии

Помешать их воплощению могут не только непредсказуемые внешние обстоятельства, но и внутренние ограничения, которые многие сегодня отрицают. Психолог Михаил Хорс предупредил о негативном влиянии постановки целей на жизнь.

«Сейчас, с подачи коучей из соцсетей, очень сильно распространено отношение к жизни как к проекту: надо обязательно поставить цель, прописать к ней план, установить сроки и так далее. Если всё это сделать, дескать, ты успеха обязательно добьёшься. А если не сделать, то не добьёшься. Почему это популярно? Потому что это как будто бы ключик к успешному успеху. Людям, привыкшим жить по скрипту, по сценарию – а их много, – очень важно, чтобы у них была пошаговая инструкция. И когда они принимают на веру эту концепцию, что, если у меня есть цель и план, я гарантированно всего достигну, они чувствуют внутреннее спокойствие. Но на самом деле они находятся в большей опасности, чем другие люди», — сказал эксперт.

Во избежание разочарования Хорс посоветовал смотреть на ситуацию реалистично, прописать себе несколько вариантов развития событий и быть готовым к тому, что всё может пойти совершенно не так, как предполагалось.

