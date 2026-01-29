Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эндокринолог объяснила, как гормоны влияют на настроение

Эндокринолог объяснила, как гормоны влияют на настроение
Как гормоны влияют на настроение
Комментарии

Как естественным образом поддерживать стабильное эмоциональное состояние без помощи таблеток? Как сообщает эксперт «СберЗдоровья», эндокринолог Маргарита Белоусова, ключ к хорошему настроению лежит в балансе четырёх основных «гормонов счастья», пишет URA.RU.

Врач пояснила, что на психологическое благополучие напрямую влияют серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфины. Дефицит серотонина и дофамина может вести к тревоге и снижению настроения, окситоцин отвечает за социальные связи, а эндорфины помогают бороться со стрессом и болью.

Для поддержания их здорового уровня Белоусова рекомендует простые и доступные меры.

  1. Полноценный сон не менее 7 часов.
  2. Регулярные занятия спортом 3-4 раза в неделю для выработки эндорфинов, серотонина и дофамина.
  3. Сбалансированное питание с включением продуктов, богатых триптофаном (сыр, орехи, яйца), который служит «строительным материалом» для серотонина.
  4. Социальное взаимодействие: ежедневные приятные занятия, общение с близкими и даже простые объятия стимулируют выработку окситоцина и дофамина.
Читайте также:
Шапка не спасёт от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Шапка не спасёт от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android