Эндокринолог объяснила, как гормоны влияют на настроение

Как естественным образом поддерживать стабильное эмоциональное состояние без помощи таблеток? Как сообщает эксперт «СберЗдоровья», эндокринолог Маргарита Белоусова, ключ к хорошему настроению лежит в балансе четырёх основных «гормонов счастья», пишет URA.RU.

Врач пояснила, что на психологическое благополучие напрямую влияют серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфины. Дефицит серотонина и дофамина может вести к тревоге и снижению настроения, окситоцин отвечает за социальные связи, а эндорфины помогают бороться со стрессом и болью.

Для поддержания их здорового уровня Белоусова рекомендует простые и доступные меры.

Полноценный сон не менее 7 часов. Регулярные занятия спортом 3-4 раза в неделю для выработки эндорфинов, серотонина и дофамина. Сбалансированное питание с включением продуктов, богатых триптофаном (сыр, орехи, яйца), который служит «строительным материалом» для серотонина. Социальное взаимодействие: ежедневные приятные занятия, общение с близкими и даже простые объятия стимулируют выработку окситоцина и дофамина.

