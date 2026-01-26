Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Эксперт объяснила, на какое расстройство может указывать внезапный упадок сил

Эксперт объяснила, на какое расстройство может указывать внезапный упадок сил
Внезапная усталость — симптом СДВГ
Комментарии

При таком диагнозе это следствие периодов повышенной сосредоточенности или активности. Психолог Биджал Чхеда рассказала, на какое психическое расстройство может указывать внезапная усталость. По её словам, речь идёт о СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности).

«В какой-то момент человек может чувствовать себя очень энергичным и полностью занятым, но уже в следующий — совершенно обессиленным», — сказала эксперт.

Чхеда подчеркнула, что часто данный симптом принимают за лень и недостаточную мотивацию. На деле пациенты с СДВГ только усугубляют ситуацию, когда винят себя в усталости.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android