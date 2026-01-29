Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Учёные открыли новые полезные свойства свинины

Учёные открыли новые полезные свойства свинины
Учёные открыли новые полезные свойства свинины
Комментарии

Этот продукт может способствовать долголетию при правильном приготовлении. Американские учёные обнаружили, что умеренное включение минимально обработанной постной свинины в рацион может благотворно влиять на метаболическое здоровье и способствовать сохранению мышечной массы у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.

В эксперименте приняли участие 36 здоровых людей в возрасте 65 лет, которых разделили на две группы. Первая получала белок преимущественно из нутов, чечевицы, гороха и чёрной фасоли, а вторая — из нежирной свинины, запечённой с оливковым маслом и солью без дополнительных обработок. Обе диеты длились по 8 недель и включали большое количество растительных продуктов, яйца и молочные продукты в умеренных количествах.

Анализ показал, что оба рациона привели к улучшению чувствительности к инсулину, снижению веса и общего уровня холестерина, что уменьшает риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Ключевое различие заключалось во влиянии на мышечную массу: диета со свининой способствовала её сохранению, что особенно важно для профилактики возрастной саркопении.

«Наши результаты подтверждают, что нежирное, минимально обработанное красное мясо можно регулярно употреблять в контексте здорового питания без негативных последствий для когнитивных функций и обмена веществ», — пояснила соавтор исследования, эксперт по клиническому питанию Саба Ваэзи.

При этом авторы подчёркивают, что речь идёт именно о запечённом постном мясе без химической обработки, а не о колбасах, беконе или ветчине.

Читайте также:
Шапка не спасёт от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Шапка не спасёт от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android