Частое урчание в животе может быть симптомом серьёзных заболеваний

Частое и громкое урчание в животе, особенно сопровождающееся вздутием, болью или нарушениями стула, может быть не просто следствием голода, а сигналом о ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «ГорКлиники» Ирина Яковлева.

Специалист пояснила, что хотя периодические звуки в кишечнике — нормальный процесс, связанный с продвижением пищи и газов, их постоянное усиление требует внимания. Одной из самых распространённых причин является синдром раздражённого кишечника (СРК), при котором орган излишне активно реагирует даже на обычную еду.

«Дисбаланс микробиоты может возникнуть после курса антибиотиков, на фоне стресса, инфекций или нерегулярного питания», — отметила Яковлева, добавив, что нарушение микрофлоры также ведёт к усилению брожения и газообразования.

Среди других возможных причин врач назвала:

пищевые непереносимости (лактозы, фруктозы, глютена), при которых симптомы появляются через 15–40 минут после еды;

гастрит и дуоденит, часто сопровождающиеся изжогой, тошнотой и тяжестью;

недостаточность поджелудочной железы, когда из-за дефицита ферментов пища плохо переваривается и бродит в кишечнике;

воспалительные заболевания толстого кишечника (например, хронический колит);

кишечные инфекции, для которых характерны также диарея, спазмы и температура.

Гастроэнтеролог рекомендует не игнорировать постоянное урчание, особенно если оно сочетается с другими тревожными симптомами.

