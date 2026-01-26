Скалолаз поднялся без страховки и снаряжения на небоскрёб высотой 509 метров

Процесс занял у альпиниста 1 час 31 минуту. Американский экстремал Алекс Хоннольд совершил одиночное восхождение на небоскрёб «Тайбэй 101» на Тайване без использования страховки. Высота здания — 509,2 метра.

Алекс Хоннольд Фото: Кадр из трансляции

Подъём планировался на утро субботы, 24 января, по местному времени, но его пришлось перенести на сутки из-за сложных погодных условий.

До этого на «Тайбэй 101» поднимались и другие экстремалы. В 2004 году на башню взобрался французский скалолаз Ален Робер, получивший прозвище Человек-паук. Тем не менее именно Хоннольд стал первым, кто поднялся на здание без страховки.

